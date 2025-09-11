“Queremos que esta historia continúe”: Lampe tras la histórica victoria

Carlos Emilio Lampe, arquero de la selección boliviana, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la histórica victoria por 1-0 ante Brasil, que le permitió al conjunto dirigido por Óscar Villegas asegurarse un lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Muchas gracias a los que creyeron y a los que no también, pero están invitados a creer y luchar junto con nosotros por este sueño que tenemos”, comenzó escribiendo Lampe, visiblemente conmovido por el momento.

El guardameta boliviano destacó que, si bien el logro de alcanzar el repechaje ya es histórico, el equipo quiere seguir soñando: “Queremos que esta historia continúe”.

El partido, disputado en un estadio municipal de El Alto colmado, fue una noche llena de emociones, tanto dentro como fuera de la cancha. Lampe lo describió como un momento “magnífico, inolvidable, de muchos sentimientos encontrados”, resaltando una escena que quedará en la memoria colectiva del país.

“Ver cómo entre personas desconocidas en las tribunas se abrazaban y lloraban junto con nosotros de la emoción no tiene precio”.

El arquero también agradeció a todas las personas que forman parte del equipo, tanto dentro como fuera del campo. “Gracias a todas las personas que están detrás de esto, que son parte y que nos hacen ser mejores cada día”, expresó.

Finalmente, cerró su publicación con un retumbante: “¡Vamos Bolivia, car...!”.

La selección nacional ahora se prepara para disputar el repechaje intercontinental, con la ilusión intacta de llegar al Mundial. Bolivia no asiste a una Copa del Mundo desde 1994.

