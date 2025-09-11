Motociclistas realizan peligrosas acrobacias nocturnas en zona norte de Cochabamba

En horas de la noche, motociclistas protagonizan arriesgadas acrobacias en inmediaciones de la Segunda Circunvalación y avenida Robles, en la zona norte de la ciudad, según denuncian vecinos a nuestro medio de comunicación.

Las imágenes enviadas muestran a los jóvenes realizando maniobras peligrosas, lo que genera preocupación por la seguridad de los transeúntes y conductores que circulan por el lugar.

Habitantes de la zona solicitan a las autoridades policiales intensificar los patrullajes, especialmente los días miércoles por la noche, horario en el que los motociclistas suelen reunirse y ejecutar estas acrobacias.

“Nos sentimos inseguros cada vez que pasan por aquí. Tememos que ocurra un accidente grave”, manifestó un vecino afectado por esta situación.

Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, pero los vecinos esperan que se tomen medidas inmediatas para prevenir posibles incidentes.

