Presidente rechaza declaraciones de diputada chilena y anuncia acciones diplomáticas

El presidente Luis Arce, rechazó este jueves de manera enérgica las expresiones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien según Arce, se refirió en términos “racistas y xenófobos” a los bolivianos durante una intervención pública.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano. Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”, expresó el mandatario a través de sus redes oficiales.

Arce subrayó que Bolivia y Chile mantienen una relación bilateral cimentada en el respeto y la cooperación, dentro del marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, y advirtió que este tipo de pronunciamientos infundados no deben dañar el vínculo entre ambos Estados.

El jefe de Estado informó que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se iniciarán las acciones correspondientes por los canales diplomáticos establecidos para dejar constancia del rechazo boliviano ante la ofensa.

La diputada chilena María Luisa Cordero tuvo fuertes palabras en contra de la población boliviana al expresar su rechazo a la propuesta del candidato del PDC a la presidencia del Rodrigo Paz, respecto a legalizar los "autos chutos".

A su turno, el Vicecanciller Elmer Catarina, dijo que convocarán al cónsul chileno en Bolivia, para que explique en qué circunstancias se vierten las declaraciones de la diputada de la cual exigen sus disculpas públicas.

