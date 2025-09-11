Tras la extinción del caso 'Decretazo', Camacho aún tiene tres juicios y dos procesos pendientes

Tras la decisión del Tribunal de Sentencia de extinguir el caso ‘Decretazo’ contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su abogado, Martín Camacho, explicó las razones y apuntó a la ineficiencia de varias instituciones estatales en el proceso.

La justicia ordenó la extinción de la acción penal basándose en la duración máxima del proceso, una figura jurídica que impide que una persona sea investigada de manera indefinida. Según el abogado, el caso superó los tres años que establece el Código de Procedimiento Penal, lo que justificó la decisión del tribunal.

Pruebas y acusaciones

El abogado detalló que se presentó una auditoría que demuestra que las demoras en el proceso no fueron causadas por el gobernador o su defensa. "Se han auditado 18 cuerpos [expedientes] que han demostrado que las dilaciones dentro de este proceso son atribuibles directamente al Viceministerio de Transparencia y a la Procuraduría General del Estado, además de Régimen Penitenciario por el incumplimiento en los traslados del gobernador", sentenció.

Futuro judicial del gobernador

A pesar de la victoria legal en el caso ‘Decretazo’, el abogado recordó que Luis Fernando Camacho aún enfrenta un complejo panorama judicial. El gobernador todavía está implicado en tres juicios: ‘Golpe I’, ‘Carro bombero’, y el ‘Paro de los 36 días’. Además, se suman dos procesos en etapa preliminar por un supuesto tráfico de armas y legitimación de ganancias ilícitas.

Martín Camacho destacó el "sorprendente sometimiento" del gobernador a la justicia. Según su relato, Luis Fernando Camacho incluso interrumpió sus actividades en San Ignacio para asistir a la audiencia, un factor que, según el abogado, fue valorado positivamente por el tribunal para determinar que el gobernador nunca ha intentado dilatar el proceso.

