“Dos procesos van cayendo”, afirmó Camacho tras la extinción del caso ‘Decretazo’

La Justicia determinó este jueves la extinción del proceso conocido como “Decretazo” contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al superar ampliamente la duración máxima legal prevista de tres años.

“Se determinó la extinción del proceso por duración máxima del tiempo previsto que son tres años; se sobrepasó con muchísimo tiempo y no fue un tema atribuible a mí. Yo asistí a todas las audiencias virtuales desde Chonchocoro. Fue atribuible al Viceministerio de Transparencia Institucional, a la Procuraduría, al Ministerio de Gobierno, que nunca quisieron trasladarme para poder estar presente en la audiencia”, explicó Camacho tras conocerse la resolución.

El gobernador sostuvo que la decisión del tribunal debe ser respetada y valorada como un acto de cumplimiento judicial.

“Respetar y aplaudir la decisión del tribunal que siempre mantuvo vigente como debe ser un proceso”, afirmó. Además, recordó que “ya van dos procesos que se van cayendo, hay una tranquilidad en el sentido en que la Justicia está haciendo su trabajo”.

Consultado sobre su relación con el vicegobernador Mario Aguilera, Camacho señaló que no han conversado directamente.

“No, no lo vi en el ascensor y aquí (en la sala). No guardo rencor, pero sí guardo distancia. Él fue electo como vicegobernador y sus funciones están dentro de lo que es el estatuto, por lo tanto, él las puede ejercer sin ningún problema. En la Gobernación no lo he podido ver, pero espero que vaya a trabajar como corresponde”, dijo.

