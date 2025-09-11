Balacera en Ivirgarzama: Policías frustran intento de secuestro y hieren a uno de los delincuentes

Un violento cruce de balas entre policías y presuntos secuestradores se registró en el municipio de Ivirgarzama, Trópico de Cochabamba, luego de que una mujer fuera interceptada por un grupo de delincuentes en Ivirgarzama.

De acuerdo con los primeros reportes, los antisociales intentaron secuestrar a la víctima cuando una patrulla policial que realizaba rondas por la zona se percató de la situación. Al intervenir, los uniformados fueron recibidos a tiros, lo que desató una balacera en plena vía pública.

En medio del intercambio de disparos, uno de los sospechosos cayó herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Viedma, donde permanece en calidad de aprehendido. Sus cómplices, sin embargo, lograron escapar y actualmente son buscados por la policía.

Las autoridades aún no brindaron un informe oficial, ya que la investigación se mantiene en estricta reserva. No se descarta que este intento de secuestro tenga vínculos con el narcotráfico, considerando la zona donde ocurrió el hecho.

Por ahora, la policía intensifica los operativos en el Trópico de Cochabamba para capturar a los demás implicados y esclarecer este violento suceso que pudo terminar en tragedia.

