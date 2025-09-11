Sospechoso es interceptado en patrullaje nocturno en Cochabamba

Un operativo rutinario de la Policía terminó con la intervención de un hombre que se desplazaba con actitud sospechosa por inmediaciones del centro cochabambino.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos por la zona de la avenida Aroma y Ayacucho. Propietarios de una tienda alertaron sobre la presencia de un individuo con comportamiento extraño en el lugar, brindando a los uniformados las características físicas del sujeto.

Durante el recorrido, a la altura de la calle Nataniel Aguirre y Aroma, se logró ubicar a un hombre que coincidía plenamente con la descripción. Al intentar ser identificado, el individuo trató de evadir a los efectivos, lo que derivó en su inmediata detención para una revisión preventiva.

El sujeto fue identificado como Andrés R. T. S. Tras la verificación en el sistema JL, no se encontraron antecedentes penales, por lo que finalmente se le dio la respectiva recomendación y se le permitió retirarse del lugar.

Las autoridades recalcaron que este tipo de patrullajes preventivos buscan garantizar la seguridad de la población y actuar de manera oportuna ante cualquier situación sospechosa.

