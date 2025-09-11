Mario Aguilera rechaza acusaciones de ser masista: “Si acusas, muestra pruebas”

En medio de una audiencia marcada por acusaciones y confrontaciones verbales, el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, aclaró este jueves su posición política y desmintió rumores sobre su supuesta afiliación al MAS o a Creemos.

“Primera vez que lo veo a Luis Fernando Camacho, hoy día nos cruzamos en el ascensor subiendo”, indicó Aguilera al referirse al gobernador, asegurando que no hubo cruce de palabras entre ambos.

Aguilera precisó que su participación en la audiencia se debe a su calidad de testigo y que, de no asistir, habría enfrentado una orden de aprehensión. “Ese respeto lo tenemos que cumplir todos, lo que reza la norma, los estatutos, todas las normativas hay que cumplirla”, subrayó.

Sobre los insultos, abucheos y empujones recibidos, en los que le llamaron “traidor” y “masista”, Aguilera respondió: “Son tipos que han levantado acusaciones, porque no hay ningún solo fundamento. Si vos acusas, muestra pruebas”.

Finalmente, reafirmó su independencia política: “No me vengan con el cuento de traidor, no me van a cansar con eso, porque se puede ver mi filiación política y no tengo ninguna. Así como nunca fui ni voy a ser masista, nunca fui de Creemos tampoco, por las cosas que hacen mal”.

