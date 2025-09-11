Mario Aguilera rechaza acusaciones de ser masista: “Si acusas, muestra pruebas”

Aguilera precisó que su participación en la audiencia se debe a su calidad de testigo y que, de no asistir, habría enfrentado una orden de aprehensión.
11/09/2025 13:24
En medio de una audiencia marcada por acusaciones y confrontaciones verbales, el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, aclaró este jueves su posición política y desmintió rumores sobre su supuesta afiliación al MAS o a Creemos.
“Primera vez que lo veo a Luis Fernando Camacho, hoy día nos cruzamos en el ascensor subiendo”, indicó Aguilera al referirse al gobernador, asegurando que no hubo cruce de palabras entre ambos.
Sobre los insultos, abucheos y empujones recibidos, en los que le llamaron “traidor” y “masista”, Aguilera respondió: “Son tipos que han levantado acusaciones, porque no hay ningún solo fundamento. Si vos acusas, muestra pruebas”.
Finalmente, reafirmó su independencia política: “No me vengan con el cuento de traidor, no me van a cansar con eso, porque se puede ver mi filiación política y no tengo ninguna. Así como nunca fui ni voy a ser masista, nunca fui de Creemos tampoco, por las cosas que hacen mal”.
