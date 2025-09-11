TEMAS DE HOY:
Menores atropelladas en San Benito Balacera en Ivirgarzama Caso Decretazo

36ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Mario Aguilera rechaza acusaciones de ser masista: “Si acusas, muestra pruebas”

Aguilera precisó que su participación en la audiencia se debe a su calidad de testigo y que, de no asistir, habría enfrentado una orden de aprehensión.

Charles Muñoz Flores

11/09/2025 13:24

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

En medio de una audiencia marcada por acusaciones y confrontaciones verbales, el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, aclaró este jueves su posición política y desmintió rumores sobre su supuesta afiliación al MAS o a Creemos.

“Primera vez que lo veo a Luis Fernando Camacho, hoy día nos cruzamos en el ascensor subiendo”, indicó Aguilera al referirse al gobernador, asegurando que no hubo cruce de palabras entre ambos.

Aguilera precisó que su participación en la audiencia se debe a su calidad de testigo y que, de no asistir, habría enfrentado una orden de aprehensión. “Ese respeto lo tenemos que cumplir todos, lo que reza la norma, los estatutos, todas las normativas hay que cumplirla”, subrayó.

Sobre los insultos, abucheos y empujones recibidos, en los que le llamaron “traidor” y “masista”, Aguilera respondió: “Son tipos que han levantado acusaciones, porque no hay ningún solo fundamento. Si vos acusas, muestra pruebas”.

Finalmente, reafirmó su independencia política: “No me vengan con el cuento de traidor, no me van a cansar con eso, porque se puede ver mi filiación política y no tengo ninguna. Así como nunca fui ni voy a ser masista, nunca fui de Creemos tampoco, por las cosas que hacen mal”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD