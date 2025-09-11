Una mujer de 70 años en Estados Unidos se convirtió en una heroína para su mascota después de un impactante incidente en un centro comercial. Shirley Pasamanick mordió a un pitbull en el cuello para proteger a su perro, Sparky, de 14 años, durante un feroz ataque.

El incidente, capturado por las cámaras de seguridad del Plaza Tropical Supermarket, ocurrió el pasado 1 de septiembre. Mientras Shirley paseaba a su mascota en el estacionamiento, un pitbull se lanzó repentinamente sobre Sparky, inmovilizándolo en el suelo, informa TN.

Shirley, quien pesa apenas 41 kilos, luchó desesperadamente para separar a los animales. Primero, intentó golpear al pitbull con un bastón y luego con sus propias manos, pero al ver que no podía liberar a su perro, tomó una decisión extrema. "No podía abrirle la boca. Soy una mujer de 70 años y 41 kilos, ¿me entiendes? Así que le mordí la nuca", relató Shirley a WESH 2 News.

A mordidas, una mujer de 70 años defendió a su mascota de un ataque

Las imágenes del video muestran la intensa lucha de Shirley, que finalmente logró que el pitbull soltara a Sparky. Poco después, el dueño del perro atacante llegó, se lo llevó y se fue del lugar sin ofrecer ninguna ayuda o disculpa.

"Lo que más me dolió fue que nadie intentó ayudar; la gente simplemente me observaba, dejándome en el suelo a mi suerte", afirmó Shirley, quien sufrió moretones y quedó "emocionalmente afectada" por el incidente. Por su parte, Sparky se encuentra en recuperación tras sufrir heridas leves.

Shirley compartió el video del ataque en sus redes sociales para concientizar sobre la importancia de la tenencia responsable de perros y la seguridad en espacios públicos. Las autoridades de Orlando están investigando el incidente y tratando de identificar al dueño del pitbull, a quien la mujer considera que es un peligro para la comunidad.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play