Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: ¿quién ocupa ahora el primer lugar?

En un vertiginoso giro de los acontecimientos en el mundo de las finanzas y la tecnología, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, se convirtió brevemente en la persona más rica del mundo, destronando al magnate de Tesla y X, Elon Musk. Aunque el reinado de Ellison duró solo unas horas, su ascenso al primer puesto fue impulsado por un salto histórico en el valor de las acciones de su empresa.

El miércoles, la fortuna de Ellison se disparó en $89 mil millones de dólares en un solo día, después de que Oracle reportara resultados trimestrales extraordinarios. La empresa anunció un fuerte aumento en la demanda de sus servicios en la nube para clientes de inteligencia artificial (IA), lo que provocó que el precio de sus acciones se disparara un 36%. Este incremento es considerado el mayor salto diario en la historia de una compañía de este tamaño, según publican medios internacionales.

Con este monumental aumento, el patrimonio de Ellison alcanzó los $383.2 mil millones, superando por un momento los $385 mil millones de Musk. Aunque al cierre del mercado el mismo miércoles, Musk recuperó la primera posición, la breve ascensión de Ellison es el "mayor aumento en un solo día jamás registrado" por el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El auge de Oracle y el declive de Tesla

El ascenso de Oracle en el mercado no es casualidad. La empresa ha emergido como un actor clave en la infraestructura de IA, firmando contratos multimillonarios y proyectando un futuro de crecimiento sin precedentes. La CEO de la compañía, Safra Catz, anunció la firma de cuatro contratos millonarios y espera concretar más en los próximos meses, elevando la cartera de pedidos a una cifra "sorprendente" de $455 mil millones.

Mientras tanto, Elon Musk enfrenta un panorama más complejo. Las acciones de Tesla han caído aproximadamente un 14% en lo que va del año, una pérdida significativa que ha erosionado su fortuna. A esto se suman sus conflictos públicos y políticos, los cuales también han influido en la percepción de sus negocios.

Un nuevo capítulo en el poder global

El impacto de este cambio no se limita a las finanzas. La familia Ellison también está consolidando su poder en la industria del entretenimiento. El hijo de Larry, David Ellison, se ha convertido en el nuevo CEO y accionista mayoritario de Paramount, lo que le otorga control sobre un vasto catálogo de películas, canales como MTV y Nickelodeon, y la señal líder en audiencia en Argentina, Telefé, reporta Página 12.

A sus 81 años, Larry Ellison no solo ha demostrado su vigencia en el mundo de la tecnología, sino que también ha extendido la influencia de su clan al poder cultural global. Su breve, pero contundente, paso por el primer puesto del ranking de los multimillonarios marca un antes y un después en la rivalidad con Elon Musk.

