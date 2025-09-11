En Nepal, una multitud enfurecida obligó a varios políticos y jefes policiales a huir de manera desesperada en helicóptero, en medio de una ola de protestas y disturbios. Los funcionarios, acusados de corrupción, fueron captados en video mientras eran apedreados por la turba, en un reflejo de la crisis política y social que vive el país.

Las protestas, que inicialmente surgieron de la frustración de los jóvenes por la falta de oportunidades y los privilegios de la élite gobernante, escalaron tras una decisión del gobierno. La chispa que encendió los disturbios fue el bloqueo de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube. Esta medida, percibida como un intento de silenciar a la población, desató la furia de los manifestantes. El principal señalado por estas protestas es el primer ministro K.P. Sharma Oli. La presión ha sido tan grande que cuatro miembros de su gabinete ya han presentado su renuncia, incluyendo los ministros de Abastecimiento de Agua, Agricultura, Interior y Salud, debido al uso de la violencia contra los manifestantes.

En un intento por escapar de la multitud enardecida, varios funcionarios optaron por una fuga poco convencional. En un video que se ha vuelto viral, se puede ver a un grupo de personas, identificadas como políticos y jefes policiales, intentando aferrarse a un helicóptero en pleno despegue para evitar ser agredidos con piedras y otros objetos.

