Hombre se lanza de un crucero para no pagar una deuda de $us 16.000 en apuestas

Un hombre fue detenido por autoridades federales en San Juan, Puerto Rico, luego de saltar por la borda de un crucero para evitar pagar una deuda de 16.000 dólares en el casino de la embarcación.

La Fiscalía Federal en San Juan indicó que Jey Xander Omar González Díaz se lanzó al mar el domingo pasado, cuando el crucero Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, se encontraba en el muelle de San Juan para permitir el desembarco de los pasajeros.

Cerca de las 9:15 horas, González Díaz se lanzó desde el crucero lo que provocó la movilización de personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en la isla.

De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte, el hombre cayó al agua y fue habitado por personas en motos acuáticas, que pensaron que requería ayuda y lo llevaron hasta la orilla, donde posteriormente fue detenido por agentes del CBP.

Al momento de su detención llevaba consigo un bulto con 14.600 dólares en efectivo, dos celulares y cinco identificaciones diferentes, algunas presumiblemente apócrifas. González abordó el crucero el 31 de agosto en San Juan y de allí viajó a Barbados, hasta regresar a Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación judicial, subió al crucero con el seudónimo de “Jeremy Díaz” y bajo ese nombre es que adquirió la deuda. Tras investigar, los agentes encontraron que el nombre pertenece a su hermano, Jeremy Omar González Díaz, quien está detenido en la Cárcel Federal de Guaynabo desde enero del 2025 por un caso de narcotráfico y posesión de armas.

Al momento de su detención los agentes le pidieron su nombre completo, a lo que respondió “Si fueran buenos en su trabajo, lo sabrían”, de acuerdo con el documento judicial.

También dijo que se lanzó por la borda al pensar que debería pagar impuestos por el dinero en efectivo que llevaba consigo, sin mencionar la deuda. Posteriormente fue liberado tras pagar una fianza. Su abogada fue identificada como Laura I. Soto Santiago y el fiscal es Antonio J. López Rivera.

En caso de ser declarado culpable, González Díaz podría enfrentar una multa de 250.000 dólares, una pena máxima de cinco años en prisión o ambas sanciones.

