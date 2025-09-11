TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terrible! En Oruro mueren dos “tragones” tras la ruptura de cápsulas de droga en su cuerpo

Ambos sujetos estaban internados en terapia intensiva, eran de la ciudad de Cochabamba, fueron interceptados cuando se dirigían a Pisiga, frontera con Chile, se busca a sus familiares.

Red Uno de Bolivia

10/09/2025 20:36

Foto: Redes Sociales.
Oruro

La fiscal antinarcóticos, Jenny Conde, informó este miércoles sobre el fallecimiento de dos varones de 30 y 28 años, identificados como tragones (personas que ingieren cápsulas de droga), para camuflar y transportar sustancias controladas.

“Son dos personas jóvenes, que perdieron la vida por estar traficando sustancias controladas”, manifestó Conde.

Según la fiscal ambas personas fueron auxiliadas después de ponerse mal de salud, personal de Bomberos los evacuan y los trasladan uno al Hospital general San Juan de Dios de Oruro y el segundo al Hospital Corea, ambas personas estaban internadas en la unidad de terapia intensiva por el delicado estado de salud.

 

 

Las cápsulas de droga habían explotado en el cuerpo de ambos sujetos, quienes tras casi una semana de estar internados llegaron a fallecer.

“No se apersonaron ningún familiar, estaba una persona quien decía ser la enamorada de uno de ellos. Uno de los fallecidos tenía antecedentes, en tanto el segundo no, ambos ciudadanos son de nacionalidad boliviana y son de la ciudad de Cochabamba”, afirmó Conde.

No se pudo entrevistarlos debido a que ambos se encontraban graves de salud, se busca a sus familiares.

 

 

