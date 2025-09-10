TEMAS DE HOY:
Lorgio Saucedo Hombre hallado muerto Accidentes laborales

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Encuentro por la Democracia: candidatos acuerdan evitar guerra sucia en segunda vuelta

En Santa Cruz, los binomios del PDC y Libre firmaron un acuerdo con el TSE que incluye nueve compromisos, entre ellos evitar la guerra sucia y participar en los debates.

Hans Franco

10/09/2025 19:43

Candidatos acuerdan evitar guerra sucia en segunda vuelta . Foto: APG
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizó este miércoles en Santa Cruz el evento denominado “Encuentro por la Democracia”, con la participación de los binomios presidenciales que competirán en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025.

El objetivo del encuentro fue promover un proceso electoral transparente, pacífico y respetuoso, a través de un documento conjunto que incluye nueve compromisos asumidos por las organizaciones políticas participantes.

 

 

Entre los puntos más destacados del acuerdo, el número 5 establece que los partidos y sus candidatos se comprometen a evitar campañas de desinformación y otras prácticas de guerra sucia. En su lugar, deberán promover sus propuestas de manera informativa, equilibrada y respetuosa.

"Las organizaciones políticas, sus candidatos y militancia, se comprometen a evitar recurrir a campañas de desinformación y otras prácticas consideradas como guerra sucia. En su lugar, promoverán la difusión de sus planes de gobierno en el marco de una campaña respetuosa, informativa y equilibrada, enmarcada en las normas legales y éticas del proceso electoral", señala el punto 5 del acuerdo suscrito en el "Encuentro por la Democracia".

Debates confirmados

También se definieron las fechas de los debates electorales oficiales, organizados por el TSE:

  • 5 de octubre: debate entre candidatos a la vicepresidencia

  • 12 de octubre: debate entre candidatos a la presidencia

La metodología y el lugar serán definidos por el órgano electoral.

 

AQUÍ LOS 9 PUNTOS DEL ACUERDO: 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD