Encuentro por la Democracia: candidatos acuerdan evitar guerra sucia en segunda vuelta

En Santa Cruz, los binomios del PDC y Libre firmaron un acuerdo con el TSE que incluye nueve compromisos, entre ellos evitar la guerra sucia y participar en los debates.
10/09/2025 19:43
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizó este miércoles en Santa Cruz el evento denominado “Encuentro por la Democracia”, con la participación de los binomios presidenciales que competirán en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025.
El objetivo del encuentro fue promover un proceso electoral transparente, pacífico y respetuoso, a través de un documento conjunto que incluye nueve compromisos asumidos por las organizaciones políticas participantes.
Entre los puntos más destacados del acuerdo, el número 5 establece que los partidos y sus candidatos se comprometen a evitar campañas de desinformación y otras prácticas de guerra sucia. En su lugar, deberán promover sus propuestas de manera informativa, equilibrada y respetuosa.
Debates confirmados
También se definieron las fechas de los debates electorales oficiales, organizados por el TSE:
5 de octubre: debate entre candidatos a la vicepresidencia
12 de octubre: debate entre candidatos a la presidencia
La metodología y el lugar serán definidos por el órgano electoral.
AQUÍ LOS 9 PUNTOS DEL ACUERDO:
