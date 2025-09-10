Encuentro por la Democracia: candidatos acuerdan evitar guerra sucia en segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizó este miércoles en Santa Cruz el evento denominado “Encuentro por la Democracia”, con la participación de los binomios presidenciales que competirán en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025.

El objetivo del encuentro fue promover un proceso electoral transparente, pacífico y respetuoso, a través de un documento conjunto que incluye nueve compromisos asumidos por las organizaciones políticas participantes.

Entre los puntos más destacados del acuerdo, el número 5 establece que los partidos y sus candidatos se comprometen a evitar campañas de desinformación y otras prácticas de guerra sucia. En su lugar, deberán promover sus propuestas de manera informativa, equilibrada y respetuosa.

"Las organizaciones políticas, sus candidatos y militancia, se comprometen a evitar recurrir a campañas de desinformación y otras prácticas consideradas como guerra sucia. En su lugar, promoverán la difusión de sus planes de gobierno en el marco de una campaña respetuosa, informativa y equilibrada, enmarcada en las normas legales y éticas del proceso electoral", señala el punto 5 del acuerdo suscrito en el "Encuentro por la Democracia".

Debates confirmados

También se definieron las fechas de los debates electorales oficiales, organizados por el TSE:

5 de octubre : debate entre candidatos a la vicepresidencia

12 de octubre: debate entre candidatos a la presidencia

La metodología y el lugar serán definidos por el órgano electoral.

AQUÍ LOS 9 PUNTOS DEL ACUERDO:

