Ávila: Encuentro por la Democracia fue positivo y Lara firmará el acuerdo

Tras la conclusión del Encuentro por la Democracia, realizado este miércoles en Santa Cruz, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, destacó que la reunión fue “altamente positiva”, ya que los candidatos se comprometieron a respetar los resultados de las elecciones y a evitar la guerra sucia en la campaña.

“Los candidatos demostraron gran madurez; primero por asistir, segundo por reconocer cuando las cosas se hacen bien, cuando el proceso electoral ha demostrado una buena organización, de comprometerse a eliminar la guerra sucia y por último respetar los resultados”, afirmó Ávila en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Edman Lara no asistió al encuentro

En el acto no estuvo presente el capitán Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Sin embargo, envió una nota de excusa que fue leída por su representante y, según el TSE, se comprometió a firmar el acuerdo en las próximas horas.

“Valoramos que el capitán Lara, al inicio de la reunión, presentó una nota, leída por su representante, en la que informó que no podría asistir. Esta ausencia estuvo justificada, y se comprometió públicamente a firmar el documento”, aseguró Ávila.

El Acuerdo por la Democracia incluye nueve puntos centrales, entre ellos la prohibición de campañas de desinformación, la participación en debates organizados por el TSE y el compromiso de respetar los resultados de la segunda vuelta electoral.

