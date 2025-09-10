TEMAS DE HOY:
Quiroga sobre Edman Lara: "El señor que ha difamado e insultado; veremos si firma y cumple"

El candidato de Libre dijo que espera que el aspirante vicepresidencial del PDC se sume al compromiso firmado en Santa Cruz y cumpla lo establecido para evitar la guerra sucia en campaña.

Hans Franco

10/09/2025 19:55

Quiroga critica ausencia de Edman Lara en la firma de acuerdo del TSE.
Santa Cruz

Tras el encuentro organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Santa Cruz, el candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, cuestionó la ausencia del postulante a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, quien aún no firmó el documento de compromisos de cara al balotaje del 19 de octubre.

Quiroga recalcó la importancia de la cláusula quinta, referida a evitar la guerra sucia en campaña, y pidió que Lara se adhiera al compromiso y lo cumpla en los hechos.

“El señor que ha difamado, calumniado e insultado; veremos si firma y cumple”, afirmó.

 

 

El candidato señaló que su campaña está enfocada en soluciones y propuestas, no en ataques personales:

“Nosotros no gastamos un segundo en insultar, en difamar, en poner información falsa. Del otro lado, como no hay propuestas ni respuestas, llueven los insultos, llueven los descalificativos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que Bolivia nos exige: salvar la economía y cambiar el país para un futuro seguro”.

Quiroga recordó que el TSE tiene la potestad de sancionar las vulneraciones al acuerdo, en particular aquellas relacionadas con difamaciones y calumnias, que contradicen el documento firmado.

 

 

 

