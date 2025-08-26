“No me reúno con el carcelero de Camacho y Pumari”: Tuto Quiroga no asistió a reunión convocada por Arce

El candidato presidencial por Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, confirmó este martes que no asistió a la reunión convocada por el presidente Luis Arce con los postulantes a la segunda vuelta. El encuentro tenía como objetivo explicar la situación del país y coordinar una eventual transición pacífica de mando.

Quiroga justificó su decisión señalando que no puede reunirse con quien considera responsable de la situación de los opositores detenidos.

“Yo al señor Arce le digo con claridad: no recibí su carta de invitación, pero su Procurador, que ha sido jefe de la justicia hace años, sigue tratando de manipular para que Camacho y Pumari sigan como presos políticos. Yo no me voy a reunir con el carcelero de Camacho y Pumari”, afirmó.

El exmandatario señaló que el verdadero fin de la reunión era dar una imagen distinta del Gobierno.

“El objetivo de una reunión de esta índole y publicitarla es pretender que Arce es un demócrata, cuando él, por instrucciones de Evo Morales, tiene presos políticos. Cuando los presos políticos reciban justicia, se podrá dialogar”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play