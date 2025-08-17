Tuto Quiroga: “Es la elección más importante en 40 años”

El candidato a la presidencia, Jorge “Tuto” Quiroga, calificó esta jornada como la elección “más importante en 40 años”, en declaraciones dadas tras acompañar a su candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, a emitir su voto en la ciudad de Santa Cruz.

“En 40 años quizá la elección más importante en décadas, y vamos con el voto a cambiar el rumbo. Es la oportunidad que nos da la democracia: dejar atrás la división, el enfrentamiento, con estabilidad económica, con un futuro diferente”, dijo Quiroga en contacto con Red Uno.

Tras su paso por Santa Cruz, Quiroga informó que se dirigiría a Cochabamba para acompañar a sus padres a votar y luego viajará a otros departamentos antes de sufragar en La Paz, donde también esperará los resultados.

Por su parte, Juan Pablo Velasco hizo un llamado breve a la participación ciudadana: “Que los bolivianos salgan a votar y esperemos los resultados esta noche".

Mire el video:

