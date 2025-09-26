Jorge Quiroga cuestiona vínculos de exjefes antidroga con el narcotráfico y los califica de “vergüenza internacional”

El candidato a la presidencia, Jorge Quiroga, arremetió este viernes contra exautoridades vinculadas a la lucha antidroga durante el gobierno de Evo Morales, a quienes acusó de haber estado involucradas en actividades de narcotráfico, lo que calificó como una de las “vergüenzas internacionales más grandes” para el país.

“No es solo Sanabria, Dávila, las Terán, sino también Cáceres, el zar antidroga, produciendo. Esa es la vergüenza internacional más grande que pueda existir”, manifestó Quiroga en conferencia de prensa antes de partir a su campaña electoral en los Yungas de La Paz.

El candidato recordó que René Sanabria y Maximiliano Dávila, exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), fueron procesados y detenidos en el exterior por narcotráfico, lo que —dijo— evidencia la magnitud del problema.

Asimismo, cuestionó la situación de Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social, quien actualmente guarda arresto domiciliario:

“Qué vergüenza que siguen en las andanzas, sigue este señor Cáceres que está con arresto domiciliario después de haber sido agarrado produciendo cocaína. Sanabria, Dávila, ¿se acuerdan de ellos? Fueron mano derecha de Evo en la FELCN, llevaban cocaína al exterior, fueron detenidos en una vergüenza internacional”, enfatizó.

