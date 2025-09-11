Rodrigo Paz pide plenas garantías para el ejercicio democrático rumbo a la segunda vuelta

Tras la conclusión del Encuentro por la Democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la ciudad de Santa Cruz, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, pidió que se otorguen plenas garantías para el ejercicio democrático de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

“Cualquier boliviano, cualquier candidato tenga las garantías plenas para ejercer su derecho, no solo electoral que es en campaña vertiendo opiniones, sino también que lleguemos a una fiesta el 19 de octubre con todas las garantías”, afirmó Paz.

El presidenciable explicó que su pedido busca fortalecer la confianza del electorado y asegurar que la jornada de votación se desarrolle en un ambiente de respeto, seguridad y transparencia.

En el acto no estuvo presente su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, quien, según se informó, no pudo viajar desde La Paz hasta Santa Cruz por falta de pasajes.

El evento reunió a los binomios que participarán en la segunda vuelta con el objetivo de consolidar compromisos de convivencia política, respeto democrático e institucionalidad electoral.

