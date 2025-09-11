Rodrigo Paz pide plenas garantías para el ejercicio democrático rumbo a la segunda vuelta

Rodrigo Paz no estuvo acompañado por su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, quien permaneció en La Paz al no conseguir pasajes para trasladarse a Santa Cruz, según se informó.
10/09/2025 20:04
Tras la conclusión del Encuentro por la Democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la ciudad de Santa Cruz, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, pidió que se otorguen plenas garantías para el ejercicio democrático de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
El presidenciable explicó que su pedido busca fortalecer la confianza del electorado y asegurar que la jornada de votación se desarrolle en un ambiente de respeto, seguridad y transparencia.
En el acto no estuvo presente su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, quien, según se informó, no pudo viajar desde La Paz hasta Santa Cruz por falta de pasajes.
El evento reunió a los binomios que participarán en la segunda vuelta con el objetivo de consolidar compromisos de convivencia política, respeto democrático e institucionalidad electoral.
