TSE inicia encuentro con candidatos a la segunda vuelta, sin la participación de Edman Lara

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio inicio este miércoles al encuentro “Acuerdo por la Democracia”, con la participación de los dos binomios presidenciales que disputarán la segunda vuelta electoral.

La actividad se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz y tiene como objetivo principal consolidar compromisos orientados al respeto democrático, la convivencia política y el fortalecimiento de la institucionalidad electoral.

Participación de los candidatos

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, asistió al evento sin su acompañante a la vicepresidencia, Edman Lara. En cambio, Jorge Quiroga llegó acompañado de su candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco.

Compromisos

El TSE informó que el encuentro contempla la firma de tres compromisos fundamentales, entre ellos:

Un pacto de no agresión entre candidatos , que busca asegurar una campaña sin descalificaciones personales.

La priorización del debate de propuestas , enfocadas en las necesidades ciudadanas.

El respeto institucional y fortalecimiento de la democracia como principios rectores de la contienda.

Reforzar la confianza ciudadana

El acto tiene como finalidad reforzar la confianza del electorado. Según el TSE, este tipo de acuerdos son necesarios para promover una competencia justa, transparente y sustentada en los valores de tolerancia, pluralismo político y compromiso democrático.

