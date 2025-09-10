Encuentro por la Democracia: el TSE cita a los candidatos para dialogar antes del balotaje

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará este miércoles, el "Encuentro por la Democracia", una reunión clave en la que los binomios presidenciales de las dos organizaciones políticas en contienda debatirán temas cruciales de cara a las elecciones del 18 de octubre.

Según el vocal del TSE, Gustavo Ávila, el evento se llevará a cabo en el Hotel Marriott a las 4 de la tarde y contará con la presencia de ambos candidatos y sus delegados, quienes ya han confirmado su asistencia. "Creemos que va a ser importante no solo para fortalecer la democracia, sino el proceso electoral en su conjunto", afirmó Ávila.

Los Puntos Clave a Discutir

El encuentro se centrará en tres temas principales que han generado controversia y debate público:

Revisión del Padrón Electoral: El TSE ha programado una exposición detallada sobre el padrón electoral y el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), buscando dar transparencia y confianza a los binomios. Combate a la "Guerra Sucia": En respuesta a las recomendaciones de las misiones de observación, se espera que el TSE y los candidatos discutan estrategias para frenar la campaña de desinformación y ataques personales que ha dominado la contienda. Compromiso de Respeto a Resultados: Al finalizar el encuentro, los binomios firmarán un acuerdo de respeto a los resultados del 19 de octubre, un gesto simbólico destinado a garantizar la estabilidad post-electoral.

Debates Presidenciales Confirmados

Además de estos temas, el vocal Ávila confirmó las fechas para los dos debates oficiales que se realizarán antes de la segunda vuelta:

5 de octubre: Debate de vicepresidentes.

12 de octubre: Debate de presidentes.

El evento de mañana contará también con la presencia de embajadores y miembros de misiones de observación electoral, lo que subraya la importancia de este diálogo para la comunidad internacional y el monitoreo del proceso democrático en el país.

