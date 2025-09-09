TEMAS DE HOY:
Uno decide

Tuto y Rodrigo confirman asistencia a encuentro convocado por el TSE

La cita, denominada “Acuerdo por la Democracia”, se realizará este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 en la ciudad de Santa Cruz. 

Hans Franco

09/09/2025 10:50

Foto: Tuto y Rodrigo confirman asistencia a encuentro convocado por el TSE
La Paz

Escuchar esta nota

Los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral confirmaron su participación en el encuentro convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que busca establecer un compromiso para desarrollar la campaña sin agresiones ni guerra sucia.

La cita, denominada “Acuerdo por la Democracia”, se realizará este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 en la ciudad de Santa Cruz, tras las recomendaciones emitidas por la misión de observación electoral internacional.

Por parte del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz afirmó: “Valoramos profundamente esta iniciativa, cuyo objetivo es garantizar que la segunda vuelta se desarrolle con transparencia, respeto y apego a las normas democráticas”.

Con esta convocatoria, el TSE busca que los candidatos se comprometan públicamente a evitar ataques personales y se concentren en la presentación de propuestas, fortaleciendo la confianza ciudadana en el proceso democrático.

 

