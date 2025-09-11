Invertir con certeza en tiempos de incertidumbre: el valor de los espacios comerciales

En un contexto económico marcado por la volatilidad, cada vez más personas buscan inversiones que les brinden seguridad y retorno tangible. Entre tantas opciones, los espacios comerciales han demostrado ser un activo confiable, capaz de generar ingresos estables y de mantener su valorización en el tiempo.

Comercio: un activo que resiste la incertidumbre

A diferencia de otros mercados sensibles a las fluctuaciones, el comercio sigue siendo un motor constante de la economía. La necesidad de vender, comprar y ofrecer servicios asegura que los espacios comerciales mantengan su vigencia y atractivo. Para inversionistas y emprendedores, esto se traduce en estabilidad y oportunidades de crecimiento.

Monumental Este: inversión con beneficios inmediatos

Ubicado estratégicamente sobre la Av. Virgen de Cotoca y 8vo anillo, Monumental Este se proyecta como uno de los polos comerciales más importantes de Santa Cruz. Su entorno concentra alto tráfico vehicular y peatonal, convirtiéndose en un punto de conexión ideal para negocios de todo tipo.

Además, el proyecto ofrece condiciones de inversión diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles:

Pago al contado con 30% de descuento : una opción atractiva para quienes buscan maximizar el valor de su inversión desde el primer día.

: una opción atractiva para quienes buscan maximizar el valor de su inversión desde el primer día. Pago a plazos hasta 5 años, con cuotas iniciales desde $150: pensado para quienes prefieren financiarse de manera cómoda y segura.

Un detalle clave es que las transacciones se realizan al tipo de cambio oficial, lo que representa una ventaja para quienes cuentan con ahorros en bolivianos y desean revalorizar su capital en un activo sólido.

Una oportunidad en una zona de alto movimiento

La ubicación de Monumental Este garantiza flujo constante de personas, rodeado de zonas comerciales consolidadas que fortalecen el ecosistema de negocios y aumentan la proyección de valorización de cada puesto.

