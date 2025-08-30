Makro Parque invita a la gran Feria de la Canasta Básica este sábado

La esperada feria de la canasta básica regresa este sábado 30 de agosto a Makro Parque, prometiendo ser la oportunidad perfecta para que las familias cruceñas ahorren en sus compras semanales. Con una amplia gama de productos esenciales y precios imbatibles, el evento se perfila como una cita imperdible para quienes buscan cuidar su economía.

Ofertas imperdibles y variedad garantizada

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., la feria ofrecerá descuentos especiales en alimentos y artículos de primera necesidad. Los asistentes podrán encontrar precios bajos en productos básicos como huevos, harina, leche y artículos de limpieza para el hogar, además de muchas otras ofertas en una variedad de productos para toda la familia.

El evento se llevará a cabo en Makro Parque, ubicado en la Avenida Paraguá y el Cuarto Anillo. También recomiendan llegar temprano para aprovechar los mejores descuentos y la mayor variedad de productos.

Un plan para toda la familia

Pensando en el bienestar de todos los miembros del hogar, la feria no solo se enfoca en las compras. Mientras los adultos recorren Makro Parque en busca de las mejores ofertas, los más pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades diseñadas especialmente para ellos. Esto garantiza una jornada completa y divertida para toda la familia.

Con su regreso, la feria de la Canasta Básica se reafirma como un evento clave en el calendario de los santacruceños, ofreciendo una opción para hacer frente al costo de vida sin sacrificar la calidad ni la diversión.

