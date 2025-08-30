Defensa de Camacho: “trabajaremos en cerrar todos los procesos”

Desde un camión que acompañaba la caravana rumbo a la plaza 24 de Septiembre, la defensa del gobernador electo, Martín Camacho, informó que Luis Fernando Camacho ingresará de inmediato a su despacho en la Casa de Gobierno para asumir oficialmente sus funciones.

“Inmediatamente lleguemos a la plaza va a ingresar a su despacho”, señaló el abogado.

Martín Camacho se mostró sorprendido por la multitud que acompañó el recorrido desde Viru Viru hasta el centro de la ciudad.

“Sabíamos que iba a haber mucha gente, pero esto es impresionante. Hay más gente que en un cabildo, porque durante todo el camino había la misma cantidad de gente y todos se han sumado a la caravana”, expresó.

El abogado recordó que el gobernador atravesó dos años difíciles en la cárcel de Chonchocoro bajo detención preventiva. Aseguró que el equipo legal trabajará en cerrar los procesos abiertos en su contra, los cuales atribuyó al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Pronto vamos a ir cerrando los procesos que le han abierto desde el MAS”, afirmó.

