“El masismo no existe, lo destruimos en las urnas”: Camacho promete seguir defendiendo a Santa Cruz

Rodeado de un multitud de personas, el gobernador electo Luis Fernando Camacho llegó este jueves al Atrio Papal del Cristo Redentor, donde hizo una pausa en su caravana para agradecer al pueblo cruceño por el apoyo y reivindicar el rol de Santa Cruz en la lucha política iniciada en 2019.

“En el 2019 empezó nuestra lucha. En las elecciones ya no existe el Movimiento Al Socialismo, Santa Cruz mató a este partido”, declaró Camacho desde la tarima.

El gobernador aseguró que ya no hay necesidad de referirse al “masismo”, al considerar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue “destruido en las urnas”. Frente a la multitud, afirmó que cumplió con su compromiso político y que nunca se vendió al MAS.

“Ya no hay necesidad de decir masismo, no existe, lo destruimos en las urnas”, gritó con emoción al dirigirse a sus seguidores.

La autoridad aseguró que continuará con la defensa de los intereses de Santa Cruz y del país desde su gestión.

En medio del acto, el gobernador conversó brevemente con la periodista Cecilia Bellido, del programa Que No Me Pierda (QNMP), a quien prometió una entrevista exclusiva en los próximos días.

La caravana llegará hasta la plaza 24 de Septiembre, donde tiene previsto ingresar a la Casa de Gobierno departamental para asumir formalmente sus funciones como gobernador.

