Camacho asume en mando y pide unidad: “Tenemos que unirnos; si fallamos, el masismo puede resucitar”

Tras un recorrido de más de cuatro horas desde Viru Viru, el gobernador electo llegó a la Casa de Gobierno, donde llamó a la unidad y aseguró que sus prioridades serán la salud y los incendios en la Chiquitania.

Naira Menacho

30/08/2025 0:16

Luego de un largo recorrido desde el aeropuerto Viru Viru hasta la plaza 24 de Septiembre, el gobernador electo Luis Fernando Camacho ingresó este viernes a la Casa de Gobierno departamental para asumir sus funciones.

Camacho aseguró que retomará el trabajo “lo más rápido posible” e instó a la ciudadanía a mantenerse unida para evitar que el masismo “pueda resucitar”.

“No guardo resentimiento ni rencores ni odios por quienes me entregaron. Hoy comienza una nueva etapa y en esa etapa tenemos que reconstruir, desde Santa Cruz, a toda Bolivia. (…) Si nosotros fallamos el masismo puede llegar a resucitar y eso no podemos permitirlo”, afirmó.

El gobernador también envió un mensaje a quienes, en el pasado, se acercaron al oficialismo: “A mí no me interesa lo que me hicieron, yo salí de ese lugar con la frente en alto y mis principios claros, nunca me doblegué”, señaló.

Prioridades de gestión: salud e incendios

Camacho adelantó que su gestión iniciará con el abordaje de dos temas urgentes:

  • La crisis de salud, que calificó como una de las principales preocupaciones de la población.

  • Los incendios en la Chiquitania, que cada año afectan a miles de hectáreas y comunidades.

Con el respaldo de miles de seguidores en la plaza, el gobernador cerró su discurso con un llamado a la unidad regional y nacional.

 

 

