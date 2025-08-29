TEMAS DE HOY:
Ruth Nina accidente de tránsito Contrabando

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Niño vestido con uniforme escolar dispara contra un local comercial y causa alarma

En las imágenes de cámaras de seguridad se observa cuando el menor llega en una motocicleta conducida por un adulto, desciende, se acerca al local y dispara.

Red Uno de Bolivia

29/08/2025 19:30

Foto: Captura de video
Guayaquil, Ecuador

Escuchar esta nota

El terrible hecho se suscitó en Guayaquil, Ecuador, donde un niño vestido con uniforme escolar, disparó en contra de un local comercial, y causó alarma.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa como el menor llega al lugar en una motocicleta conducida por un adulto, baja y se acerca al local incluso ingresa.

Posteriormente sale y saca de su cuerpo el arma y procede a disparar, en las mismas imágenes se observa cómo el niño retorna a la motocicleta se sube y junto al adulto huyen del lugar.

Hasta el momento, las autoridades policiales investigan el incidente y buscan determinar las circunstancias del hecho. Así mismo, buscan esclarecer la procedencia del arma y posibles responsabilidades.

Las imágenes han generado gran preocupación entre la ciudadanía y los organismos de seguridad, toda vez de que se trata de un menor de edad que se encontraba portando un arma de fuego.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD