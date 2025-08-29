En las imágenes de cámaras de seguridad se observa cuando el menor llega en una motocicleta conducida por un adulto, desciende, se acerca al local y dispara.
29/08/2025 19:30
El terrible hecho se suscitó en Guayaquil, Ecuador, donde un niño vestido con uniforme escolar, disparó en contra de un local comercial, y causó alarma.
En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa como el menor llega al lugar en una motocicleta conducida por un adulto, baja y se acerca al local incluso ingresa.
Posteriormente sale y saca de su cuerpo el arma y procede a disparar, en las mismas imágenes se observa cómo el niño retorna a la motocicleta se sube y junto al adulto huyen del lugar.
Hasta el momento, las autoridades policiales investigan el incidente y buscan determinar las circunstancias del hecho. Así mismo, buscan esclarecer la procedencia del arma y posibles responsabilidades.
Las imágenes han generado gran preocupación entre la ciudadanía y los organismos de seguridad, toda vez de que se trata de un menor de edad que se encontraba portando un arma de fuego.
