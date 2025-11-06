TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Señaló a su agresor! Con sus últimas fuerzas, un hombre identificó a quien le disparó (VIDEO)

La víctima, Valtemir Machado, alcanzó a identificar con un gesto al vecino que le disparó antes de colapsar. El acusado, de 67 años, confesó el ataque y quedó detenido mientras avanza la investigación por homicidio agravado.

Ligia Portillo

06/11/2025 14:05

¡Señaló a su agresor! Con sus últimas fuerzas identificó a quien le disparó (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un hombre de 53 años murió tras recibir un disparo en el pecho en Iraceminha, Brasil, pero antes de desvanecerse logró dar una última y decisiva señal, caminó tambaleando hacia su esposa y, delante de testigos, señaló al autor del ataque. Ese gesto, captado por una cámara de seguridad, se convirtió en la pieza clave para identificar al responsable del crimen.

La víctima fue identificada como Valtemir Machado. En el video, se lo ve intentando sostenerse en pie mientras se lleva la mano al pecho herido y, segundos antes de caer, apunta directamente hacia un hombre que se encontraba entre el grupo presente.

El agresor, un vecino de 67 años cuyo nombre no fue divulgado, se presentó este lunes en la comisaría acompañado de su abogado. Allí quedó detenido de manera preventiva. De acuerdo con el comisario João Miotto, el sospechoso confesó haber disparado, aunque afirmó que actuó porque se sintió amenazado.

Todo comenzó por una discusión banal: una camioneta bloqueaba la salida de Machado. La pelea volvió física, hubo golpes y luego cada uno siguió su camino. Sin embargo, Machado regresó horas después para confrontar al vecino en un bar. Según la policía, allí profirió amenazas y lo desafió: “Dispará si sos hombre”. El vecino tomó un arma y lo hizo.

La policía confirmó que Machado no estaba armado y que murió poco después en el hospital.

Durante un allanamiento, los agentes secuestraron el arma usada y otra pistola registrada a nombre del detenido. La investigación continúa y la Fiscalía adelantó que el hombre será acusado de homicidio agravado por un motivo trivial.

El caso sacudió a la tranquila comunidad de Iraceminha, una localidad de apenas 3.900 habitantes, donde ahora el video de los últimos pasos de Machado se repite con una misma frase entre los vecinos: “No alcanzó a hablar. Pero alcanzó a señalar”.

Imágenes sensibles:

 

