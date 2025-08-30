Hijo del gobernador: “El tiempo perdido no se recupera, pero sí se puede resarcir el daño”

El regreso de Luis Fernando Camacho a su hogar tras casi mil días de detención fue un momento lleno de emoción para su familia. Su hijo compartió cómo vivieron ese encuentro tan esperado, especialmente el emotivo abrazo entre Luis Fernando y su padre, don José Luis, quien no lo había visto desde su encarcelamiento.

"Mi abuelo estaba muy dolido por mi padre y ha sido un abrazo muy emotivo y muy significativo el que hubo entre ellos dos”, dijo.

El hijo mayor del gobernador indicó que, tras el discurso que de ante la población en la plaza 24 de septiembre, se trasladarán a su domicilio donde compartirán una cena en familia.

"Hemos preparado una linda cena en familia, hemos decorado muy bonita la casa porque hace casi mil días que no está. Él va tener un lindo encuentro con mi hermano Rafael y su esposa Fátima y sobre todo con toda su familia junta", agregó.

Aunque el momento era para disfrutar en familia, su hijo explicó que Luis Fernando comenzará a trabajar de inmediato. "El fin de semana va a trabajar él directamente en la conformación del gabinete, ya que ha visto que han estado renunciando varios secretarios y directores de la gobernación".

Respecto al tiempo perdido con su familia, Luis Fernando reflexionó en su regreso. "El tiempo perdido, como todos sabemos, ya no se recupera, pero sí se puede resarcir el daño", finalizó.

Mira la programación en Red Uno Play