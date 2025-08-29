Sentencian a 30 años de cárcel a los acusados por el asesinato de la familia Vela en Cochabamba

Este viernes tras una audiencia de procedimiento abreviado la justicia determinó sentenciar a 30 años de cárcel a los dos sujetos de 25 años, sindicado del asesinato de la familia Vela en el Trópico de Cochabamba.

Los dos sujetos se declararon culpables del macabro crimen, según las investigaciones la familia buscaba comprar un terreno, ambos implicados fueron aprehendidos el jueves, pero serían tres los implicados uno estaría prófugo y buscado por la Policía.

Los aprehendidos fueron identificados como Límber M.A (25) y Yimer C.O. (25). Las investigaciones refieren que fue Limber quien llegó a la vivienda de las víctimas el pasado 5 de julio, donde les ofreció la venta de un terreno.

La familia aceptó la venta y salió con él en su camioneta, desde entonces se encontraban desaparecidos, fue en ese momento que las víctimas fueron trasladadas hacia una zona boscosa donde fueron asesinados.

El varón y padre de familia fue asesinado con dos disparos, mientras que la mujer y los dos niños, murieron violentamente tras ser asesinados con golpes en la cabeza y posteriormente recibieron disparos.

“Estamos frente a un asesinato cruel, a sangre fría, de un padre, una madre y dos niños de 7 y 11 años. Tenemos certeza de que participaron al menos tres personas”, declaró el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina.

La autopsia reveló que las víctimas, presentaban múltiples fracturas en el rostro y el cráneo, lo que evidencia que fueron golpeados brutalmente.

La familia se dedicaba a la agricultura y préstamos de dinero, se presume que el crimen fue cometido para robarles el dinero.

