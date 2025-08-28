¡Trágico! Bebé muere dentro de un cine después de ser amamantado por su madre en El Alto

En solo 24 horas dos bebés recién nacidos fallecieron en la ciudad de El Alto, aparentemente por el descuido de sus progenitores. El primer caso es de un recién nacido que falleció dentro de un cine, luego de lactar leche materna.

“Los padres mencionan que habrían ingresado al cine, a ver una película, al momento de empezar la película, la madre le había dado de lactar al bebé y se había dormido, y al concluir la película se había percatado de que no despertaba”, manifestó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Yoshiro Armedia.

La autoridad señaló que tras darse cuenta de que el bebé no respiraba los padres, trasladaron al menor al Hospital Holandés, donde confirmaron que el bebé falleció.

La madre se había dormido cuando el menor estaba lactando, el infante habría fallecido por broncoaspiración. El menor fue sometido a una autopsia de ley y se espera los resultados, para determinar las causas exactas del deceso.

El segundo caso, es de un menor que también falleció luego de lactar leche materna, su madre lo dejó por unos minutos solo, retornó y el bebé no despertaba. El menor habría fallecido por broncoaspiración, La Policía recomienda a los padres ser más cautos y cuidadosos con los menores.

