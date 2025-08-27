¡Lo golpearon hasta matarlo! Presunto ladrón murió tras agresión en Oruro; hay un aprehendido

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, coronel Martín Arequipa, informó este martes sobre un caso de agresión que terminó con la muerte de un presunto ladrón en la urbanización Valle Hermoso, de la ciudad de Oruro.

Según el reporte preliminar, la víctima, aún no identificada, tendría entre 50 y 55 años de edad y presentaba múltiples signos de violencia.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la Policía, el hombre habría ingresado de forma violenta a uno de los domicilios del sector, donde fue sorprendido por el propietario.

“Lo que refieren las personas, es que este ciudadano había ingresado de forma violenta a uno de los domicilios de dicha urbanización, es así que es sorprendido por el propietario del inmueble, por lo que le propinan una golpiza”, manifestó Arequipa.

El jefe policial afirmó que alrededor de 30 personas habrían participado en la agresión. Las lesiones ocasionadas derivaron en la muerte del presunto delincuente.

La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver y su traslado a la morgue judicial, donde se llevará a cabo la autopsia de ley. Asimismo, se procedió a la aprehensión de una persona implicada en el hecho, mientras continúan las investigaciones.

“En realidad, esta persona habría ingresado a sustraer algunos objetos de un domicilio. Tras ser sorprendida, fue golpeada no solo por el propietario, sino también por algunos vecinos”, agregó Arequipa.

