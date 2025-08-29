Así entregaron el Bastón de Mando a Camacho tras pisar suelo cruceño

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arribó este viernes a las 18:32 en un vuelo chárter procedente de La Paz. Apenas descendió de la aeronave, besó el suelo cruceño y se reunió con su familia, autoridades departamentales y su equipo jurídico en la zona de preembarque del aeropuerto Viru Viru.

En medio de cánticos y aplausos de la población, el asambleísta Zvonko Matkovic hizo entrega a Camacho del Bastón de Mando, como símbolo de la reasunción de sus funciones como gobernador, tras haber permanecido 975 días recluido en el penal de Chonchocoro.

Con una amplia sonrisa, Camacho recibió el bastón y lo elevó al cielo como señal de victoria y lucha por la democracia.

Cientos de ciudadanos aguardaban en las afueras del aeropuerto para acompañar al gobernador en caravana hasta la Casa de Gobierno, en la Plaza 24 de Septiembre, donde se espera que dirija un mensaje a la población cruceña.

