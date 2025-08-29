La ciudad polaca de Radom fue escenario de un trágico accidente este jueves cuando un avión militar F-16 se estrelló durante los ensayos de la exhibición aérea programada para los próximos días. Según reportan medios internacionales, el piloto, un veterano de la Fuerza Aérea Polaca, murió en el lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:25 a.m., hora local, mientras se realizaban los preparativos para el espectáculo. Videos captados por espectadores muestran cómo la aeronave perdió altura de manera abrupta, chocó contra el suelo y se incendió. Testimonios destacan la rapidez con la que sucedieron los hechos, dejando consternados a quienes presenciaban la maniobra.

El piloto, identificado como el Mayor Maciej Krakowian, era líder del equipo de exhibición y contaba con amplia experiencia en vuelo acrobático y operaciones internacionales. Reconocido por su trayectoria, recientemente recibió un premio por la mejor demostración de vuelo en un evento aeronáutico de gran prestigio. Además, era instructor en la 31.ª Base Aérea Táctica y acumulaba más de 1000 horas de vuelo con F-16.

Las autoridades polacas calificaron la pérdida como un golpe profundo para la Fuerza Aérea y el Ejército, enviando condolencias a la familia y colegas del piloto. La fiscalía y el Comando General de las Fuerzas Armadas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

La exhibición aérea, que reúne participantes de más de una decena de países y atrae a cientos de miles de visitantes, se ve ahora ensombrecida por la tragedia, mientras los organizadores revisan los protocolos de seguridad para el evento.

