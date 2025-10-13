¡Conmoción en el fútbol! Hincha y su sobrina bebé pierden la vida tras celebrar el ascenso de su equipo

Una jornada que debía ser de regreso y descanso se convirtió en tragedia para una familia mendocina. Un hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y un bebé de apenas dos meses fallecieron el domingo por la tarde luego de que el vehículo en el que viajaban volcara sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, en la provincia argentina de San Luis, reportaron medios argentinos.

Según se conoce, el accidente se registró a la altura del kilómetro 827, cuando un Honda Fit con cinco ocupantes perdió el control y terminó volcado, quedando con el techo sobre el asfalto. Las causas del siniestro aún están bajo investigación. Las otras tres personas que iban a bordo —dos mujeres, de 23 y 40 años, y un hombre de 44— fueron trasladadas con heridas al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

El club Gimnasia y Esgrima de Mendoza expresó su pesar a través de sus redes sociales por la pérdida de su seguidor, Lautaro Godoy, y de su sobrina.

“Acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, publicó la institución, en un mensaje que generó una ola de condolencias entre hinchas y allegados.

