Tragedia: joven futbolista muere ahogado junto a su padre cuando regresaba de un partido

Una dolorosa tragedia conmueve a las comunidades de Tuchín y Sincelejo en Colombia. Orangel López Vaquero, de 42 años, y su hijo Joel David López Solano, de 16, fallecieron este sábado 8 de noviembre al ahogarse en el pozo natural conocido como El Peñón, ubicado en la vereda La Petaca, municipio de Tuchín, Córdoba.

De acuerdo con los reportes locales, padre e hijo regresaban en motocicleta de un partido de fútbol en Sincelejo cuando decidieron detenerse para darse un baño en el lugar turístico. Minutos después, Joel —quien era futbolista del club Santa Fe de Sincelejo— comenzó a tener dificultades dentro del agua. Su padre se lanzó para rescatarlo, pero ambos fueron arrastrados por la corriente y perdieron la vida.

El cuerpo de Orangel fue recuperado primero por vecinos de la zona, mientras que el de Joel fue hallado horas más tarde por organismos de socorro. López Vaquero trabajaba como portero en un colegio rural de Cacaotal y era muy apreciado por su comunidad.

Joel David era considerado una joven promesa del fútbol sucreño y tenía previsto viajar a Argentina el próximo 29 de noviembre para realizar una prueba en un club profesional. En redes sociales, familiares y amigos expresaron su pesar con mensajes de despedida y recordaron el profundo vínculo entre padre e hijo, unidos hasta el final por el amor y el destino.

