Juzgados emiten documentos de detención domiciliaria de Gobernador Camacho

Los juzgados de la ciudad de La Paz emitieron los dos mandamientos de detención domiciliaria para el gobernador Luis Fernando Camacho, dentro de los casos Golpe 1 y paro de 36 días, lo cual debe ser ejecutado por el gobernador del Penal de Chonchocoro.

La detención domiciliara del Gobernador es sin escolta policial y tiene derecho salidas en horario laboral.

Con esta documentación se da por concluida la detención preventiva del gobernador Camacho, y debe ser ejecutado por el director del penal de Chonchocoro.

Mire los documentos de la detención domiciliaria:

Mira la programación en Red Uno Play