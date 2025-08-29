Juzgados emiten documentos de detención domiciliaria de Gobernador Camacho

La detención domiciliara del Gobernador es sin escolta policial y tiene derecho salidas en horario laboral.
29/08/2025 12:27
Los juzgados de la ciudad de La Paz emitieron los dos mandamientos de detención domiciliaria para el gobernador Luis Fernando Camacho, dentro de los casos Golpe 1 y paro de 36 días, lo cual debe ser ejecutado por el gobernador del Penal de Chonchocoro.
Con esta documentación se da por concluida la detención preventiva del gobernador Camacho, y debe ser ejecutado por el director del penal de Chonchocoro.
Mire los documentos de la detención domiciliaria:
