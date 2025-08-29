Video: ¡Lo chicotearon! Presunto delincuente es capturado y brutalmente golpeado en Tarija  

El sujeto habría sido sorprendido robando, por lo que vecinos y transeúntes lo capturaron y le dieron un terrible castigo.

En las imágenes se observa como varias personas proceden a chicotear al delincuente, el mismo habría sido capturado de manera infraganti robando algunos objetos en el Mercado Campesino de Tarija.

Al ver el hecho la reacción de la gente fue inmediata, lo atraparon, bajaron los pantalones, y lo sometieron a un castigo severo.

Las imágenes fueron captadas por testigos del hecho, en las mismas se observa como el presunto delincuente recibe los chicotazos frente a la multitud y pedía que paren con el castigo.

El video se hizo viral en redes sociales, generando diversas reacciones, algunos señalan que era importante entregarlo a la policía y no proceder a agredirlo físicamente. En tanto otros usuarios, afirman que esta es la única forma que los delincuentes dejen de delinquir.

Mira la programación en Red Uno Play