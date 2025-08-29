¡Consternación! Abuelita muere en plena Feria 16 de Julio en El Alto y su perrito no se separó de ella

Un trágico hecho se suscitó este jueves en la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto, donde una anciana perdió la vida de manera repentina.

La mujer tendría 63 años, según señalan testigos del hecho ella se encontraba realizando compras y estaba acompañada de su mascota.

La anciana se desplomó de manera repentina en plena vía pública, ante la sorpresa de comerciantes y testigos del hecho, estos buscaron auxiliarla, pero ya no tenía signos vitales.

Llamó la atención, y causó dolor y consternación la presencia de su mascota, quien mostraba tristeza ante el hecho, el animalito se mantuvo al lado de su dueña en todo momento.

Las comerciantes lograron llamar a un efectivo policial que circulaba en la zona, quien aseguró que se busca identificar a los familiares de la fallecida, y llegarían efectivos policiales a realizar el levantamiento legal del cuerpo, y auxiliar al animalito, para que sea entregado a los familiares de la fallecida.

