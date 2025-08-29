(VIDEO): Capturan a dos supuestas pildoritas en inmediaciones del 6to anillo y Av. Moscú

En horas de la madrugada de este viernes la Policía procedió a la captura de dos mujeres, identificadas como supuestas pildoritas.

Las mismas habrían sido sorprendidas por cámaras de seguridad, y fueron interceptadas y capturadas en inmediaciones del sexto anillo, y la avenida Moscú, en Santa Cruz de la Sierra.

Según las investigaciones del caso, un joven que había acudido a un boliche, conoció a tres mujeres, compartieron bebidas alcohólicas, y tras decidir ir a un alojamiento habría sido pildoreado.

Tras despertar se dio cuenta que no tenía su celular, ni su billetera, dichos objetos habrían sido sustraídos, por lo que realizó la correspondiente denuncia a la Policía, y se procedió a la captura de dos mujeres presuntas involucradas en el hecho.

Las mujeres fueron trasladadas a dependencias policiales, y serán puestas a conocimiento del Ministerio Público, se investiga el caso.

Mira la programación en Red Uno Play