Video: ¡Consternador! Estas son las imágenes del micro que se embarrancó al transportar a estudiantes

Momentos de angustia se vivieron este martes por la tarde en la ciudad de Sucre, cuando un micro que transportaba estudiantes, se embarrancó en la zona de Alto Prosperina, cerca al cruce de Caza y Pesca.

El impactó dejó varios heridos, y testigos relataron que algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios, mientras otros esperaban ser rescatados.

Ambulancias, Bomberos y Brigadas de la Dirección de Gestión de Riesgos se trasladaron al lugar de inmediato para brindar auxilio.

Vecinos no dudaron en sumarse a las tareas de rescate, el momento fue consternador. Se espera el informe oficial de las autoridades, sobre la cantidad de heridos y el estado de salud de los mismos.

