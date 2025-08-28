Video: ¡La arrastró por el piso! Mujer es denunciada tras agredir violentamente a su hija adolescente

Imágenes fueron enviadas a Red Uno, donde se observa la terrible agresión que sufrió una menor de edad en manos de su propia madre.

La mujer fue denunciada por presuntos malos tratos contra su hija y agresiones, el hecho se suscitó en un edificio ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, donde vecinos alertaron sobre situaciones de violencia.

Según los denunciantes cámaras de videovigilancia registraron el momento exacto en que se observa como la adolescente fue arrastrada, dicho video ya fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Pero no serían las únicas denuncias que pesan en su contra, ya que el administrador del edificio que se encuentra en silla de ruedas, y el portero también denunciaron que sufrieron agresiones por parte de la misma mujer.

Ante estos antecedentes los vecinos informaron que formalizarán la denuncia ante el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Mira la programación en Red Uno Play