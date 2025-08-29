“¡Me cubrió con su cuerpo!” Un niño que salvó a su mejor amigo en el tiroteo de Minneapolis

El tiroteo ocurrido el pasado 27 de agosto en la Escuela Católica de la Anunciación, en Minneapolis (Minnesota), dejó un saldo desgarrador: dos niños muertos —Fletcher Merkel (8) y Harper Moyski (10)— y 17 heridos, entre ellos 14 menores. Pero en medio de la masacre, una historia de valentía conmovió al país: la de Víctor, un estudiante que, sin pensarlo, arriesgó su vida para salvar a su mejor amigo.

Durante la misa de inicio del año escolar, el atacante Robin Westman (23) disparó desde el exterior contra la iglesia. Entre los gritos y el pánico, Weston Halsne (10) se escondió bajo un banco. Fue entonces cuando Víctor se lanzó sobre él para protegerlo con su propio cuerpo, recibiendo un disparo en la espalda.

“Mi amigo Víctor me salvó. Se tiró encima de mí, pero le dieron”, relató Weston, aún conmocionado. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se recupera. “Tenía mucho miedo por él. Pero creo que ahora está bien (…) Estoy rezando por ti”, añadió entre lágrimas.

Más héroes en la tragedia

Además de Víctor, varios maestros también pusieron sus vidas en riesgo para proteger a los niños, según confirmó Martin Scheerer, director de los Servicios Médicos de Emergencia de Hennepin: “Hay muchos héroes quizás no reconocidos en este evento”.

El tirador fue hallado muerto por una herida autoinfligida. El FBI investiga el caso como terrorismo doméstico motivado por odio religioso, tras encontrar un manifiesto con mensajes anticatólicos y referencias a otros ataques masivos.

Mientras la comunidad se reúne en vigilias, los padres de las víctimas piden recordar a sus hijos por lo que fueron en vida, no por la tragedia. Los de Harper Moyski la describieron como “una niña alegre y profundamente amada”, mientras que el padre de Fletcher pidió recordarlo por “su amor por la pesca y los deportes”.

Sin embargo, la imagen que queda grabada en esta tragedia es la de Víctor, el niño que encarnó la palabra ‘héroe’ al cubrir con su propio cuerpo a su mejor amigo, demostrando que incluso en medio del horror, el coraje y la amistad pueden brillar.

