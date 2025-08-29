VIDEO: ¡Casi no la cuenta! Perrito casi cae de un balcón se sujetó con sus ‘patitas’

Las redes sociales no dejan de sorprender con imágenes que conmueven y ponen los nervios de punta. Esta vez, el protagonista fue Milán, un pastor alemán que estuvo a punto de caer desde un balcón en lo que pudo convertirse en una tragedia, pero terminó siendo un rescate cargado de tensión y amor.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se observa al canino acostarse en el borde del balcón aparentemente para descansar. Sin embargo, en cuestión de segundos, el animal pierde el equilibrio y queda suspendido en el aire, aferrándose con sus patas delanteras a la estructura. La escena, ocurrida en un vecindario de Colombia, generó desesperación entre quienes presenciaban el dramático momento.

La tensión llegó al límite cuando Milán comenzó a forcejear para no caer. Fue entonces que su dueña, al percatarse de la peligrosa situación, corrió con desesperación y logró sujetarlo con sus brazos justo a tiempo. Según testigos, el perro incluso emitió sonidos de angustia mientras intentaba sostenerse.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y despertaron un intenso debate sobre las medidas de seguridad que deben tomar los propietarios de mascotas, especialmente en viviendas ubicadas en superficies altas. Barandales, mallas de protección y supervisión constante son algunas de las recomendaciones que se han puesto en la mesa.

Por fortuna, esta historia terminó con un desenlace feliz, Milán no sufrió heridas, aunque el susto fue mayúsculo tanto para su dueña como para millones de internautas que ya lo bautizaron como “el perro milagro”.

Mira el video:

