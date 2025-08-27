VIDEO: ¡Escalofriante! Chofer pasó por un cementerio y lo que pasó te dejará helado

“Lo filmo para que me crean. El colectivo está vacío, ¿ven? No hay nadie, nadie…”. Con esas palabras comienza el relato de un chofer que, sin proponérselo, terminó registrando uno de los episodios más inquietantes que circulan por las redes en los últimos días.

La escena parece rutinaria, un colectivo detenido en plena jornada laboral. Pero hay un detalle que hiela la sangre: el vehículo está estacionado justo frente a un cementerio. El silencio es absoluto, apenas interrumpido por la voz del conductor que intenta demostrar que viaja completamente solo.

De repente, ocurre lo inexplicable. Se escucha con claridad el sonido del timbre, ese característico “ring” que anuncia que alguien quiere descender. Solo que no hay nadie a bordo. “¿Lo escucharon? No, no, no… esto es horrible”, exclama el chofer, visiblemente nervioso mientras enfoca con su celular los asientos vacíos.

El video, que rápidamente se viralizó, captura el instante exacto en que lo imposible sucede: un timbrazo sin pasajero. El chofer, incrédulo, repite una y otra vez la frase que lo atormenta: “Paso por acá y tocan el timbre”.

Las imágenes desataron una ola de comentarios y teorías. Algunos usuarios hablan de un fenómeno paranormal, reforzado por la ubicación frente al camposanto. Otros sugieren explicaciones técnicas, desde fallas eléctricas hasta bromas previas. Pero el misterio sigue latente: ¿cómo puede sonar un timbre en un colectivo vacío?

El episodio no solo estremeció al protagonista, sino también a miles de internautas que compartieron el video, sumando relatos de experiencias similares en rutas solitarias o lugares cargados de historias.

Una coincidencia inquietante, un error mecánico o la presencia de “pasajeros invisibles”: lo cierto es que el colectivo frente al cementerio se convirtió en el escenario de un misterio que aún nadie logra explicar.

