Entrevista a un ‘sullu’: El “Topo” entre fiestas, terrenos y el miedo a los albañiles

En TikTok no todo es baile ni lipsing, también hay espacio para la sátira, y el tiktoker conocido como “El Topo” lo sabe bien. Con su humor particular, mezcla de ocurrencias callejeras y reflexiones existenciales con sabor a chiste de construcción, este creador de contenido ha vuelto a viralizarse con una de sus peculiares parodias.

“Hola, soy el Topo y casi me vuelven ‘sullu’, de nuevo. No, duermo, pachamama me come”, arranca con su característico estilo absurdo que arranca carcajadas.

En tono de entrevista ficticia, “El Topo” cuenta su supuesta odisea, sus amigos lo habían invitado a una fiesta, que en realidad no era terraza ni casa, sino un terreno baldío listo para levantar paredes y para enterrarlo como cimiento. “Yo fui en calidad de invitado, pero ellos me vieron como un invitado de calidad”, ironiza entre risas.

Con frases que rozan lo poético y lo tragicómico, el joven bromea sobre su “estado sentimental”: “Ahorita estoy construyendo los cimientos de una relación bonita. Porque ser parte de los cimientos de una construcción ya no”.

Entre risas, admite sus temores: “¿Tiene miedo a algo? Sí, a los albañiles”. La supuesta fiesta terminó siendo una trampa, pero ni eso lo hizo salir corriendo. “O sea, sí, debí irme. Pero con esta crisis uno no puede desperdiciar comida y bebida gratis”, cuenta.

Al mejor estilo de un manual de supervivencia urbana, deja un consejo a sus seguidores: “Cuando vayan a la fiesta, no acepten tragos de desconocidos… ni de conocidos. Es más, no acepten ningún trago. Si van, cómprense su chupe, no sean mangueros. Tomen con responsabilidad, sobre todo si alguno de los que está ahí tiene un terreno en construcción”.

La parodia del “Topo” mezcla ingenio, ironía y realidad juvenil. Con frases como “Si al deporte, no a los sullus” o el remate final donde cuestiona: “Che viejo, ¿por cuánto me ibas a vender de suyos? Es que titularse en la U cuesta un...”, confirma que el humor con picardía y crítica social sigue siendo su fórmula ganadora.

En tiempos donde las redes se llenan de contenidos efímeros, “El Topo” logra algo distinto: convertir situaciones absurdas en relatos memorables, donde ni los albañiles, ni las fiestas, ni los títulos universitarios se salvan de su ingenio.

Mira el video:

