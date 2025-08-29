Velorio de la familia Vela: Familiares denuncian entorpecimiento de la investigación

Entre llanto e impotencia, familiares y amigos velaron los cuerpos de la familia Vela Acarapi, asesinada de manera atroz en Entre Ríos. Los cuerpos de Gregorio Vela (36), Griselda Acarapi (29) y sus hijos Brayan (11) y Eric (7) fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, abandonados en bolsas de yute en un área boscosa del sector Sindicato Volcán Primero, cerca del río Ichoa, en el Trópico de Cochabamba.

Durante el velorio, los familiares clamaron justicia con gritos y pancartas: “¿Qué queremos, compañeros, familiares? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo Ya no más. Ya no más”, exclamaron mientras abrazaban fotografías de las víctimas.

Una de las familiares, entre sollozos, expresó: “Justicia pedimos, ya no más. Queremos que los responsables vayan a la cárcel, porque cómo a mis sobrinos los han matado como animales. ¿Cómo no han tenido un poquito de corazón? Por lo menos el dinero lo podían haberse quedado, pero no matar a la familia”.

Acusaciones contra la fiscalía

Los familiares también denunciaron que la Fiscalía de Entre Ríos entorpeció la investigación, ya que la familia estaba desaparecida desde el 5 de julio y sostienen que el fiscal habría encubierto al principal sospechoso. Solicitaron la destitución inmediata del fiscal.

“La fiscalía ayudó a ese maleante, porque ha pagado plata. Ese fiscal tiene la culpa. Ese fiscal tiene que ir preso. Todo el mundo debe escuchar: se cumpla la ley, corrupto. No vamos a permitir que esto quede impune”, afirmó una familiar.

La hipótesis de los familiares

Según los allegados, la familia estaba en Río Blanco para comprar un terreno, realizando un primer pago de 6.000 dólares y planeando pagar 120.000 bolivianos el día de su desaparición. Ese fue el último contacto con Gregorio, Griselda y los niños.

“Se fueron a comprar chaco de su amigo Limber Medina. Le dieron un adelanto y el día 5 de julio llevaron el resto del dinero y su camioneta. Desde entonces, no se supo nada de ellos”, relataron.

Los familiares identifican como principal sospechoso a la persona que ofrecía venderles la tierra, asegurando que hubo comunicaciones previas entre la víctima y los sospechosos, aunque estos ahora niegan cualquier contacto.

“Queremos que paguen por lo que hicieron. Miren cómo han matado a mis sobrinos como animales y los han dejado en bolsas”, añadieron.

El velorio reunió a vecinos, amigos y comunarios, quienes acompañaron a la familia en su dolor y exigencia de justicia, mientras la investigación continúa para dar con todos los responsables de este crimen que ha conmovido al Trópico de Cochabamba.

“No descansaremos hasta que se haga justicia y se castigue a los culpables”, concluyeron los familiares.

Mira la programación en Red Uno Play