'Tuto' Quiroga promete devolver la solvencia económica y celebra la liberación de Camacho y Pumari

El candidato a la presidencia Jorge “Tuto” Quiroga reapareció con un fuerte mensaje político y económico. Agradeció el respaldo de los sectores de choferes, asalariados y jubilados, a quienes aseguró que su prioridad será recuperar la economía y devolver la solvencia al sistema jubilatorio.

“Vamos a monetizar el programa de salvataje de 12.000 millones de dólares para que los jubilados recuperen poder adquisitivo en sus sueldos y en sus bonos. Hoy están preocupados porque la Gestora recibió 27.500 millones de dólares que valen la mitad y no hay un solo dólar verde, porque hicieron maniobras dolosas. Nosotros devolveremos los dólares al país”, afirmó.

Quiroga también se refirió a la crisis que atraviesa el sector del transporte: “Los choferes hoy viven en colas de tres o cuatro días para trabajar apenas uno o dos. Eso se acabará con el programa de recuperación económica: vamos a terminar con las colas de diésel y gasolina, y tendrán los dólares para los insumos y repuestos que necesitan”.

El exmandatario enfatizó que su plan económico incluye cambiar las leyes que rigen hidrocarburos, minería y agropecuaria, y reiteró que su principal objetivo será “matar la inflación y devolver la confianza a la gente”.

Sobre la libertad de Camacho y Pumari

En el plano político, Tuto Quiroga celebró la libertad de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, a quienes calificó como presos políticos. “Es un alivio ver que la justicia empieza a tener efectos. Espero que Pumari pueda dormir en su casa, cenar con su familia y que el gobernador Camacho pueda abrazar a su padre y conocer a su hijo fuera de la cárcel”, manifestó.

Aunque dijo que no se trata de una celebración, pues ambos líderes perdieron años de su vida privados de libertad, resaltó que “la situación política cambió con las elecciones y eso también cambió las circunstancias de los presos políticos”.

El exmandatario pidió no olvidar a otros detenidos: “Liberen a todos los anónimos que también estuvieron presos por persecuciones políticas. No se olviden de Yassir, ni de las víctimas de Senkata y Sacaba”.

Finalmente, recordó que el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez “es la prueba de que Evo Morales buscó por la vía inconstitucional mantener a la expresidenta como trofeo de su sed de venganza”.

